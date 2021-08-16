Вашингтон, 16 августа, 2021, 03:46 — ИА Регнум. С призывом уйти в отставку после произошедшего в Афганистане призвал экс-президент США Дональд Трамп действующего американского лидера Джозефа Байдена. Соответствующее заявление республиканца распространила 16 августа в Twitter его представитель Лиз Харрингтон.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Противостояние Дональда Трампа и Джо Байдена

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По мнению Трампа, наступило время для Байдена уйти в отставку с позором на фоне ситуации в Афганистане, провальной политики борьбы с COVID-19, катастрофы на границе с Мексикой, разрушения энергетической независимости и экономического кризиса.

Трамп добавил, что отставка не станет для Байдена трудным делом, «потому что он не был избран законно».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в «величайшем поражении в истории США» на фоне ситуации в Афганистане.