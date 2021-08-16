Порт-о-Пренс, 16 августа, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Как минимум $8 млн направит Организация Объединённых наций (ООН) на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Гаити. Об этом 16 августа сообщил заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в своём Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

«Я выделяю $8 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для поддержки гуманитарного реагирования на землетрясение, произошедшее вчера в Гаити», — написал Гриффитс.

Уточняется, что деньги будут направлены на обеспечение медицинской помощью, питьевой водой, и временными убежищами пострадавших от землетрясения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате землетрясения магнитудой 7,2 в Гаити погибли 1297 человек, пострадали более 5,7 тыс. человек.