Вашингтон, 16 августа, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Действия президента США Джозефа Байдена по урегулированию ситуации в Афганистане назвал «величайшим поражением в истории США» экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Заявление политика распространила 15 августа в Twitter его представитель Лиз Харрингтон.

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"То, что сделал с Афганистаном Байден, — легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории Америки», — сказал Трамп.

Бывший американский лидер уже называл возникшую в Афганистане ситуацию следствием «некомпетентности» нынешней администрации США.

Напомним, Байден 14 апреля объявил о завершении военной операции в Афганистане и выводе из страны войск США. Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сразу после ухода американских военнослужащих начали наступление на крупные города и стратегически важные объекты. По данным телеканала Al Arabiya, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли ряд крупных административных центров, а также город Кабул, столицу Афганистана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский лидер Байден планирует обратиться к согражданам в связи с ситуацией, возникшей в Афганистане.