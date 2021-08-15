Порт-о-Пренс, 16 августа, 2021, 02:15 — ИА Регнум. До 1297 человек возросло число погибших в результате землетрясения в Гаити. Об этом 16 августа сообщило Agence France-Presse, ссылаясь на данные управления гражданской защиты республики.

Martin Luff Последствия землетрясения

Ранения получили более 5,7 тыс. человек, из них госпитализированы 3,2 тыс. человек. Поисково-спасательная операция продолжается, идёт поиск людей под завалами.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Гаити утром 14 августа. Эпицентр подземных толчков находился в 40 км на северо-запад от коммуны Ле-Ке, где проживает около 125 тыс. человек. На следующий день произошёл афтершок магнитудой 5,9.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами землетрясения в Гаити стали 724 человека.