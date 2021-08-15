Москва, 16 августа, 2021, 01:38 — ИА Регнум. От твёрдых контрактов на поставку 20 авиалайнеров Boeing 737 MAX отказался лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот». Об этом 15 августа сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Papas Dos Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Победа»

Калмыков отметил, что отказ от контрактов в условиях запрета эксплуатации воздушных судов в России не предусмотрен.

Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в 2019 году рядом стран мира после двух авиакатастроф, в Индонезии и в Эфиопии. Руководство Boeing признало, что причиной обеих авиакатастроф стал сбой системы автоматического управления MCAS.

После внесения авиаконцерном изменений в работу MCAS эксплуатация самолёта была вновь разрешена в США, Великобритании, Казахстане. В России в связи с пандемией коронавируса повторная сертификация Boeing 737 MAX будет проведена после нормализации обстановки по заболеваемости в мире. В июле текущего года гендиректор Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко уточнил, что сертификация самолета 737 MAX в РФ будет проведена в ближайшее время, однако точных сроков Кравченко не назвал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение до 15 августа представить в правительство согласованную финансовую модель единой Дальневосточной авиакомпании.