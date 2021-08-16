Кострома, , 01:30 — REGNUM Избирательная комиссия Костромской области не зарегистрировала известного юриста и предпринимателя Михаила Долматова в качестве кандидата на выборы в Госдуму по Костромскому одномандатному округу. Решение было принято 15 августа 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Долматов в окружении прессы и сторонников

Недостоверными и недействительными были признаны 11,6% от числа всех подписей, предоставленных самовыдвиженцем в окружную избирательную комиссию. Отметим, что максимально допустимый процент брака составляет 5%. Таким образом, недостоверными признали 1997 из 17 181 подписей избирателей. Самым распространённым недостатком, по мнению почерковедов, стало написание различных подписей одной рукой, по этой причине забракованными оказались около 800 экземпляров.

Михаил Долматов не согласился с выводами рабочей группы. В качестве примера он привёл подписной лист, содержащий 5 автографов, в котором избирком забраковал 7 подписей.

«У меня есть много вопросов к работе избирательной комиссии и почерковедов. Например, мы имеем подписной лист, в нём всего 5 строк, а замечания избирательной комиссии касаются 7 подписей. Идём дальше — в заключении экспертов по проверке подписных листов сказано что они приняли от меня 43 папки, в каждой из которой находится по 100 листов с подписями. При детальном осмотре обнаружилось, что по итогу в одной папке осталось 87 листов. Куда делись остальные 13, никто не сказал. Второй пример: берём один из подписных листов и 5 срок, где заполнены лишь первые три строки, а четвёртая и пятая — пустые. Согласно выводу рабочей группы в 5 строке содержится ошибка — несоответствие подписных данных избирателя. Но там же вообще нет никаких данных! Однако эта ошибка засчитана. Вдобавок проверкой 17 тысяч подписей занимались 7 почерковедов. В пересчёте на рабочий день без перерывов получается по 15 секунд на одну подпись. Я считаю что такое просто невозможно. Но сегодняшний отказ в регистрации — не конец. Политически мы встряхнули всю Кострому, избиратели и моя команда со мной. Когда мы обжалуем решение избирательной комиссии в ЦИКе или суде, то выйдем на финишную прямую. Герой вернётся в строй и наберёт ещё больше очков», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Долматов.

Председатель избирательной комиссии Костромской области Михаил Барабанов заявил, что комиссия сформировала единообразный подход в отношении всех кандидатов.

«То, что мы наблюдаем — спор о праве. Решение, которое приняла комиссия, не препятствует дальнейшему движению избирательного процесса. Его можно обжаловать в абсолютно комфортные сроки, успеть пройти эту процедуру представляется возможным ещё до печати избирательных бюллетеней. Споры должны рассматриваться в суде, это нормальная демократическая общемировая практика», — заявил председатель облизбиркома Михаил Барабанов.

Поддержать самовыдвиженца в избирательную комиссию пришли более 200 костромичей.

«Мы ставили подписи вдвоём с сыном, и эксперты пришли к выводу, что все написано одной рукой, хотя почерки у нас совершенно разные. Я не ожидала такого и решила, что раз уж мы живём в правовом государстве, то я имею возможность прийти и подтвердить свою позицию, поддержать симпатичного мне как избирателю кандидата», — пояснила Нина Платонова.

«Мою подпись не учли. Поэтому я пришёл подтвердить свою позицию и то что за автографом стоит реальный человек. В случае если понадобится пойти в суд и поддержать кандидата, я это сделаю», — рассказал костромич Владислав Смирнов.

Михаил Долматов собирается обжаловать решение окружной избирательной комиссии через суд или Центральную избирательную комиссию. Напомним, ранее документы для участия в выборах депутатов Госдумы в порядке самовыдвижения от Костромской области подал Владимир Михайлов. Ему было также отказано в регистрации. В его случае забраковали 6,89% подписей.

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