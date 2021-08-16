Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Выступить с обращением к согражданам в связи с ситуацией в Афганистане планирует президент США Джозеф Байден. Об этом 16 августа сообщила телекомпания CNN, сославшись на источник в Белом доме.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная операция боевиков в Афганистане — все новости»

Предполагается, что американский лидер обратится к согражданам либо из Белого дома, либо из загородной резиденции Кэмп-Девид.

Накануне Байден вместе с вице-президентом Камаллой Харрис обсудили в режиме видеоконференции со своей командой ряд вопросов касательно ситуации в Афганистане. Были актуализированы проблемы, связанные с выводом гражданского персонала дипмиссий США и эвакуацией союзников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что возле аэропорта в Кабуле, где происходит эвакуация сотрудников дипмиссий, произошла стрельба.

Читайте ранее в этом сюжете: Возле аэропорта в Кабуле произошла стрельба