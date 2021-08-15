Кабул, 16 августа, 2021, 00:37 — ИА Регнум. Стрельба произошла в районе аэропорта, где происходит эвакуация сотрудников дипмиссий в столице Афганистана городе Кабуле. Об этом 16 августа сообщает телеканал Аl-Arabiya.

Oxam Кабул. Афганистан

В свою очередь телеканал CNN уточняет, что американские военные отмечали нарушения в области безопасности в районе аэропорта, но в бой не вступали. Поясняется, что военнослужащие не подвергались обстрелам и не применяли оружие сами. Остаётся неизвестным, вступали ли в бой турецкие военные, тоже задействованные в обеспечении безопасности воздушной гавани.

По данным телеканала Al-Jazeera, в аэропорту находятся толпы гражданских лиц, пытающихся покинуть Афганистан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США направили в Кабул ещё тысячу военнослужащих для обеспечения безопасности эвакуации персонала диппредставительств Соединенных Штатов.