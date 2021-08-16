Тирана, 16 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 15 августа прокомментировал сообщение о том, что США временно направят в Албанию и Косово сотни афганцев.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что его правительство потребовало, чтобы большая часть афганцев, нуждающихся в убежище, были направлены в Албанию.

Рама подчеркнул, что Тирана является соратницей Вашингтона не только в радости, но и в беде. Политик также выразил надежду на то, что Косово ради укрепления своей репутации также согласится принять афганских беженцев.

США организует переправку в третьи страны тысяч афганцев, сотрудничавших с НАТО и международными организациями. Им будет предоставлено убежище на 12−14 месяцев, в течение которых будут рассмотрены их заявки о предоставлении американской визы.