Краснодар, 15 августа, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Порядка пяти тысяч жителей Анапы остаются без света из-за непогоды, сообщает 15 августа мэрия города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

«В настоящее время без света остаются порядка пяти тысяч жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики продолжают работать в усиленном режиме. Представители «НЭСК Электросети» и «Россети-Кубань» доложили мэру города о проводимых аварийно-восстановительных работах на объектах энергоснабжения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа территория Краснодарского края подверглась нашествию циклона. В настоящее время подтопленными остаются порядка 1,5 тыс. домов. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район.