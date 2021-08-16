Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт 15 августа поблагодарила страны, согласившиеся предоставить убежище политическим беженцам из Афганистана.

Мадлен Олбрайт World Economic Forum

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На своей странице в социальной сети Twitter политик подчеркнула важность сосредоточенной работы ради спасения жизни мирных афганцев.

Согласие на размещение беженцев предоставили Албания, Канада, Косово и Северная Македония. Беженцы будут находиться в этих странах 12−14 дней, до окончания рассмотрения заявки о предоставлении им американской визы. Среди них — женщины, руководители организаций гражданского общества и лица, сотрудничавшие с силами НАТО.