Скопье, 16 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Македонский новостной канал TV24 15 августа сообщил о том, что граждане Северной Македонии, находящиеся в Кабуле, на военных самолетах доставлены в Дубаи и Турцию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эвакуация

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Работа по эвакуации населения началась еще утром. В Афганистане находились работники американских компаний «Fluor» и «CBD» — эти две компании уже полностью эвакуировали своих служащих. Однако некоторые граждане Северной Македонии еще рискуют оказаться во власти представителей Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, по просьбе США Северная Македония, Албания и Косово выразили готовность укрыть на своей территории политических беженцев из Афганистана, ожидающих одобрения их американских виз.