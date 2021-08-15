Вашингтон, 15 августа, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы США увеличат на одну тысячу американских военных в Кабуле, задействованных для обеспечения безопасной эвакуации персонала посольства Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

ИА REGNUM Пентагон

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Как отмечает агентство со ссылкой на источник, в Афганистане временно разместят 6 тысяч американских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден приказал разместить в Афганистане до пяти тысяч военнослужащих США, которые будут обеспечивать безопасность при эвакуации работников американского диппредставительства в Кабуле и местных жителей, помогавших США.