Количество подтопленных домов в Краснодарском крае превысило 1,5 тыс
Краснодар, 15 августа, 2021, 22:42 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило свыше 1,7 тыс. домовладений. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба.
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Отмечается, что на территории региона продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветра до 25 м/с и формированием смерчей.
В оперштабе уточнили, что движение по автодороге Новороссийск — Керчь восстановлено.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа территория Краснодарского края подверглась нашествию циклона. В настоящее время подтопленными остаются порядка 500 домов. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район.
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