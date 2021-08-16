Скопье, 16 августа, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 15 августа заявил, что проинформировал власти США о готовности страны предоставить временное убежище беженцам из Афганистана.

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В интервью для телеканала TV21 политик заявил:

Зоран Заев

Афганистан сталкивается с возможной гуманитарной катастрофой, и это причина того, что мы, правительство, сообщили нашим стратегическим партнерам из США о том, что мы расположены помочь в соответствии с нашими возможностями и потребностями. Для того, чтобы спасти жизни представителей местного населения, мы готовы защитить и принять гражданское население Афганистана, работавшее ради мира в этой стране на протяжение последних 20 лет, которое поддерживало силы альянса НАТО на местах, включая нашу армию и активистов из демократических гуманитарных международных организаций и организаций по защите прав человека в Афганистане.