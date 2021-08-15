Кабул, 15 августа, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Недалеко от посольства США в столице Афганистана, городе Кабуле, прогремели два взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Поднимаются столбы дыма», — отметили местные жители в комментарии агентству, не уточнив о последствиях.

Напомним, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о полном захвате Афганистана. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.