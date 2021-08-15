Курган, 15 августа, 2021, 21:39 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 15 августа подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 38 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 131 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 15 августа выявлено 27 849 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 15 августа вылечились 24 764 человек, скончались 545 пациентов с COVID-19.