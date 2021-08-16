Скопье, 16 августа, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Северной Македонии 15 августа в результате исследования 6980 образцов выявили 805 новых носителей коронавируса. С каждым днем число выявляемых носителей (суточный показатель) увеличивается на сотню, растет число смертей. Новая волна распространения инфекции требует более активного участия граждан в вакцинации. 77 пациентов выздоровели.

Песец

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 162 164 случая заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5552. Второй день подряд суточная смертность составляет 10 человек. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. С начала пандемии 150 851 пациент выздоровел. Лечение в стране проходит 5761 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение общепита для непривитых граждан.