Тирана, 16 августа, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 15 августа сообщило о том, что пожары на севере страны по-прежнему представляют угрозу для людей.

.rigzone.com Огонь

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Очаги пожара расположены сразу в нескольких зонах: около деревни Паталей, где для борьбы с огнем задействован вертолет из Чехии, около города Мирдита, где огонь выжег уже десятки гектар лесов и в туристической зоне старый Катунд, где огонь уже приблизился к жилым постройкам деревни Зеймен.

По-прежнему активен пожар на горе Тирра, который ранее считали прекратившимся из-за сильных дождей.