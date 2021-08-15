Кабул, , 21:20 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют провозгласить создание «Исламского Эмирата Афганистан». Об этом сообщает Associated Press.

Кабул

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная операция боевиков в Афганистане — все новости»

Журналисты агентства сослались на представителя террористической группировки, не сообщив дополнительных подробностей.

Напомним, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о захвате всей территории Афганистана. По сообщениям СМИ боевики без боев вошли в Кабул.