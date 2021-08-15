* запрещённая в России организация

Кабул, 15 августа, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют провозгласить создание «Исламского Эмирата Афганистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Associated Press.

Кабул

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Журналисты агентства сослались на представителя террористической группировки, не сообщив дополнительных подробностей.

Напомним, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о захвате всей территории Афганистана. По сообщениям СМИ, боевики без боев вошли в Кабул.