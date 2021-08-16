16 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Елена Миронова, , 08:01 — REGNUM Вторую неделю представители КПРФ в Госдуме РФ продолжают будоражить своими высказываниями умы граждан России. Казалось бы, после мнения Николая Арефьева о необходимости семидневной рабочей недели думские коммунисты станут впредь осторожнее в высказываниях. Однако что-то заставило высказаться о жизни на селе другого парламентария от КПРФ — Владимира Блоцкого — и вновь вогнать население страны в недоумение.

«Это какой-то позор!» Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР

В интервью Ura.ru член комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимир Блоцкий заявил, что в российских сёлах люди не желают работать за 60−80 тысяч рублей в месяц.

Владимир Блоцкий, депутат Госдумы РФ седьмого созыва. Владимир Блоцкий Vblotskiy.ru «За эти деньги невозможно найти толкового тракториста. Нет желающих. Вот как можно на это реагировать? За 60−80 тысяч рублей люди не хотят ехать работать в глубинку, потому что там нет нормального магазина, кинотеатра, устойчивого интернета. Они будут лучше зарабатывать 50 тысяч, но жить в городе. Поэтому к вопросу нужно подходить комплексно, одновременно повышать и уровень заработной платы, и создавать социальную инфраструктуру, потому что это очень важно для людей».

Представление парламентария о жизни и зарплатах на селе вызвало множество гневных откликов в социальных сетях.

Пользователи моментально вспомнили, как во время награждения Героя труда, тракториста из Ростовской области Александра Бондаренко президент России Владимир Путин поинтересовался его зарплатой. Мужчина ответил, что его зарплата в колхозе составляет 24 тысяч рублей. «Это маловато, честно говоря», — отметил глава государства.

Не удивительно, что слова депутата Блоцкого в сети восприняли в штыки и с негодованием.

«Он дурак или притворяется?», «В каком месте он увидел зарплаты в сельском хозяйстве по 60−80 тысяч рублей? В селе Москва?», «Ноль дорисовал», — пишут в комментариях к интервью.

Владимир Путин и Александр Бондаренко Kremlin.ru

Сами жители сельской местности отмечают, что заявить о подобных доходах деревенских трактористов мог лишь инопланетянин.

«Где такие сёла, где платят выше, чем вахтовики на Ямале?» — вопрошает участник группы «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

»В каком таком селе трактористу предложили зарплату в 80 тысяч? Скажите, пожалуйста. Пойду быстро переучусь на тракториста и поеду жить в это село!» — вопрошает второй участник группы.

Третий пишет, что «имея 60−80 тыс. в месяц, можно позволить себе иметь машину и каждые выходные кататься из села в город «в кинотеатр».

«Вот читаешь такое, и хочется грязно ругаться! Вот чего языками мелют эти депутаты?» — возмущается другой курганец.

«За 80 кусков трактор заведёт даже тот, кто его первый раз в жизни видит», — пишет участник паблика «Тольятти».

Сельчане из Калуги в одноимённом паблике всё же признали, что депутат вообще-то относительно прав. Есть единичные хозяйства, где можно заработать и 80 тысяч рублей в месяц и даже 100, но такие доходы реальны лишь в посевную и в уборочную кампании, когда работаешь от зари до зари.

«Есть несколько агрогигантов в Белгородской, Воронежской областях, в Подмосковье, но это 2−3 компании на страну, и там очередь на работу», — сообщил участник паблика «Калуга».

А в целом «деревни угробили, поля заросли, леса сожгли», и как там жить в бездорожье, без газа, школ и детских садов — непонятно. И остаётся лишь вспоминать советское время цветущих колхозов-«миллионников», когда из городов в сёла ездили за дефицитом, ведь снабжение у крестьян было лучше, а ударники труда могли за сезон заработать и приобрести мотоцикл или автомобиль.

Мало денег Иван Шилов © ИА REGNUM

«Село, действительно, умирает, но не потому что люди не хотят работать, а потому что жить там становится всё труднее… Интернет есть практически везде, и в кинотеатрах нет особой нужды. Во многих сёлах нет чистой питьевой воды, не газифицированы многие районы нашей Курганской области, а машина дров стоит 10 тысяч рублей — вот реальная причина нежелания жить на селе. К тому же идёт так называемая оптимизация, когда объединяют сельские советы, закрывают поликлиники, школы и детские сады. Как жить в таких условиях, объясните?» — пишет участница группы «Типичный Курган».

Похоже, цели привлечь к себе внимание Владимир Блоцкий достиг с лихвой. Интернет-пользователи в связи с его заявлением подняли и его декларацию, где он указал 284,3 млн рублей общего годового дохода за 2020 год, два автомобиля Porsche во владении, множество земельных участков, жилые дома в России и особняк площадью 312 кв. м. с земельным участком в Великобритании. Поэтому ухмылки в адрес Блоцкого, как инопланетного существа, вполне объяснимы — слишком он далёк по доходам от большинства жителей России, и сельчан в особенности.