Оренбург, 15 августа, 2021, 21:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки зафиксировали ещё 358 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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46,6% новых пациентов являются лицами в возрасте от 18 до 44 лет. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 61 568 заразившихся.

Выздоровели уже 50 614 человек. От COVID-19 за весь период скончались 1389 граждан.