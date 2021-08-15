Кабул, 15 августа, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сотрудников американского посольства доставляют в аэропорт Кабула в связи с наступлением террористов. Об этом сообщает ABC News.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Персонал посольства США в Кабуле перевозят в аэропорт, чтобы он мог спокойно и безопасно выполнять свою работу», — отметил Блинкен в интервью телеканалу.

Напомним, ранее боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о том, что контролируют всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и улетел в Таджикистан.