Москва, 15 августа, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с петербургским «Зенитом» в четвертом туре чемпионата России.

Футбол

Счет матча открыл на 85-й минуте футболист «Зенита» Алексей Сутормин, реализовав пенальти. На 90-й минуте матча Федор Смолов сравнял счет, забив гол также с 11-метровой отметки.

По результатам игры клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу с 10 очками, «Локомотив» с 8 очками расположился на четвертой позиции.