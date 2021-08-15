Геленджик, Краснодарский край, 15 августа, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Власти города Геленджик включили сирены, оповещающие жителей о возможном подтоплении. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области Наводнение

«В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность», — подчеркнули в администрации.

Напомним, 13 августа территория Краснодарского края подверглась нашествию циклона. В настоящее время подтопленными остаются порядка 500 домов. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район.