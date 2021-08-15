В Прикамье выявили уже более 80 тыс. ковид-пациентов
Пермь, 15 августа, 2021, 20:23 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки зарегистрировано ещё 474 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.
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Из них 283 женщины. 60 новых пациентов госпитализированы. Остальные 414 лечатся на дому.
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 80 170 носителей коронавируса. Выздоровели 70 654 человека. А от COVUD-19 скончались уже 3655 граждан.