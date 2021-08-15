Кабул, 15 августа, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Посольство США в Афганистане заявило о пожаре в аэропорту Кабула. Соответствующая информация опубликована на сайте дипломатического ведомства.

(сс) Joe Burger Кабул

«Поступают сообщения о пожаре в аэропорту, поэтому мы призываем американских граждан укрыться на местах», — отмечается в заявлении.

Напомним, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о захвате всей территории страны. СМИ сообщили о том, что боевики мирно вошли в столицу Афганистана город Кабул.