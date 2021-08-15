Курган, 15 августа, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Курганской области в ночь на 15 августа в селе Звериноголовское произошёл пожар в трёхквартирном деревянном доме. Погибли пять человек, среди них двое детей, сообщает региональный оперативный штаб.

Pixabay.com Пожар

Предварительно установлено, что в сгоревшей квартире несколько человек употребляли спиртные напитки. На момент возгорания в квартире оставались шесть человек. Спасся только владелец квартиры.

При пожаре погибли две молодые женщины 1995 года рождения, двое детей одной из женщин 2015 и 2018 годов рождения и мужчина 1991 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Причина пожара выясняется.