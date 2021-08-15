Сургут, Югра, 15 августа, 2021, 19:01 — ИА Регнум. В Югре судебная коллегия по гражданским делам суда ХМАО признала незаконным увольнение работников строительно-монтажного треста из-за противокоронавирусных мер. Об этом сообщает профсоюза «Профсвобода».

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По информации профсоюза, руководство треста уволило в феврале электросварщика и тракториста за их нежелание включать бессрочную вахту в свой трудовой договор. На предприятии сообщали, что якобы данный пункт в договоре необходим как одна из мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«А предваряла увольнение активная путаница администрацией норм статей 72 и 74 Трудового кодекса, первая из которых регламентирует добровольное изменение условий трудового договора, а вторая одностороннее — только одним работодателем», — поясняют в профсоюзе.

Кроме того, предприятие издало приказ о введении вахты, не ознакомив сотрудников с документом. Ведь электросварщика и тракториста приняли на постоянной основе с разъездным характером работы. Перевод на вахту ухудшал условия их труда, о чём напомнил работодателю профсоюз в суде.

Суд встал на сторону профсоюза и сотрудников треста, которые восстановлены в своих трудовых правах и на работе.