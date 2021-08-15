Кабул, 15 августа, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва пока не признает боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) законной властью в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

Afghanistan.mid.ru Замир Кабулов

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Тем не менее дипломат подчеркнул, что власти России готовы работать с переходным правительством страны.

«Мы всегда выступали за переходное правительство, конечно, мы будем работать», — отметил Кабулов в комментарии агентству.

Напомним, 15 августа боевики движения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окружили столицу Афганистана город Кабул и объявили об установлении контроля над всей страной. Президент Ашраф Гани подал в отставку и улетел в Таджикистан.