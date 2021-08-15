Порт-о-Пренс, 15 августа, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Число жертв мощного землетрясения на Гаити возросло до 724 человек. Об этом сообщается в заявлении управления гражданской защиты республики.

Землетрясение

«Число погибших в результате землетрясения возросло до 724: 500 в департаменте Юг, 100 в департаменте Гранд-Анс, 122 в департаменте Нипп, и два человека погибли на северо-западе страны», — отмечается в заявлении.

Толчки произошли к западу от столицы государства. Помимо погибших свыше 1 тыс. 800 человек получили ранения. Мощность землетрясения оценивается в 7,2 балла, эпицентр толчков залегал на глубине 40 км.