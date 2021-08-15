Кривой Рог, Украина, 15 августа, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Мэра города Кривой Рог, расположенного на Украине, Константина Павлова нашли мертвым. Об этом сообщает издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«В селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил смерть Константина Павлова», — отметили журналисты издания.

Градоначальника нашли мертвым на веранде собственного дома, рядом с телом обнаружено охотничье ружье.

Напомним, 48-летний Константин Павлов занял пост мэра Кривого Рога в декабре 2020 года, ранее он был депутатом Верховной рады двух созывов.