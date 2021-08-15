Москва, , 18:04 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов согласен с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и винит президента СССР Михаила Горбачева и экс-президента РФ Бориса Ельцина в развале Советского Союза.

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«Согласен с Александром Григорьевичем. Однако убежден, что и Горбачев, и Ельцин со своими подручными пошли на осознанное предательство, совершив измену Родине, за которую надо судить!» — отметил Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Белоруссии Лукашенко обвинил экс-президента России Ельцина и президента СССР Горбачева в развале Советского Союза. По мнению Лукашенко, Беловежские соглашения продемонстрировали «безмозглость и неспособность» прежнего руководства Союза управлять страной. Лукашенко также отметил, что личные отношения и борьбу за власть не нужно переносить на всю страну.

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