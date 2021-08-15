Москва, , 17:50 — REGNUM Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв предложил четыре направления действий в связи с происходящим в Афганистане.

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Во-первых, Косачёв предлагает наращивать региональные дипломатические усилия, и это касается не только союзников по ОДКБ и ЕАЭС, но и всех региональных структур и игроков — Китая, Индии, Пакистана и других.

«Нужна единая линия поведения при любом из возможных сценариев развития событий в Афганистане. Чтобы любая власть в этой стране имела дело с консолидированной позицией соседей, и была бы заинтересована (политически, экономически и т.п.) играть по правилам», — рассуждает сенатор в Facebook.

Во-вторых, продолжает парламентарий, следует укреплять силы обороны по линии ОДКБ, чтобы сами мысли о возможных авантюрах в соседние страны не возникали.

«Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов», — перечислил он.

В-третьих, заключил Косачёв, необходимо налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике.

«Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего, в Европу. Поэтому нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур», — полагает сенатор.

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Однако прежде всего Косачёв настаивает на возвращении в эту историю ООН. Он напомнил, что формально силы международной коалиции (фактически — американцы) находились все это время в Афганистане по мандату ООН, но за два десятилетия не было ни одного отчета перед ООН по реализации этого мандата.

Вместе с тем президент Афганистана Ашраф Гани покинул территорию страны, сообщает Al Jazeera.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, за последние недели ситуация в Афганистане обострилась. Боевики движения «Талибан» (признанная террористической организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили крупнейший города страны.

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