Минск, , 17:50 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в развале Советского Союза первого президента России Бориса Ельцина, а также последнего главу СССР Михаила Горбачева. Об этом он сообщил в документальном фильме «ГКЧП. 30 лет спустя».

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну, конечно, Ельцин и Горбачев», — заявил Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос авторов фильма.

Лукашенко также отметил, что личные отношения и борьбу за власть не нужно переносить на всю страну.

Напомним, в августе 1991 года был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, в Москву были введены вооруженные силы. В результате противостояния победу одержал Ельцин, а члены ГКЧП были арестованы.