Ташкент, , 17:41 — REGNUM Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и России Владимир Путин 15 августа по телефону обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Также президенты поговорили о расширении многопланового сотрудничества.

В ходе разговора лидеры двух стран обменялись мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане.

«Достигнута договоренность о продолжении тесных контактов и взаимодействия по линии соответствующих ведомств двух стран по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности», говорится в сообщении.