Москва, 15 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. На Кутузовском проспекте Москвы несколько человек расстреляли уроженца Махачкалы Гасана Абдуллаева. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

mosaic36 Убийство

Убийство произошло неподалеку от магазина «Магнолия». Убитый скончался до приезда скорой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.