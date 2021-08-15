Тирана, 15 августа, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В Албании 14 августа в результате обследования 5252 пациентов выявили 410 новых случая заражения коронавирусом. Еще 46 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Nilses Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

По данным министерства, всего в Албании выявили 135 550 случаев заражения коронавирусом. 130 634 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2463 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них двое — 14 августа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 2453. На стационарном лечении находятся 39 пациентов, ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков, однако в августе ситуация стала резко ухудшаться.

В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.