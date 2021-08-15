Вашингтон, , 17:38 — REGNUM В Reuters сообщают, что администрация президента США Джозефа Байдена ведет переговоры с рядом государств о предоставлении временного убежища для политических беженцев из Афганистана, сотрудничавших с США.

Беженцы Freedom House

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Среди стран, с которыми ведутся переговоры — Албания и Косово. Убежище будет предоставлено до тех пор, пока беженцы не получат американские визы.

Журналисты Reuters сообщают, что за укрытие тысячи афганцев Косово обещают экономические и политические преференции. Однако американские дипломаты выражают опасение, что Косово не способно предоставить необходимое убежище беженцам.

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