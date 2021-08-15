Приштина, Сербия, 15 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В правительстве Косово 15 августа заявили, что уже месяц ведут переговоры с Косово о возможности предоставления укрытия афганцам, сотрудничавшим с иностранными войсками в Афганистане и опасающимся мести со стороны боевиков.

Афганистан

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с соответствующим заявление выступил глава администрации премьер-министра Косово Люан Далипи. Политик подчеркнул, что необходимо решить вопросы логистики, а также некоторые технические вопросы и вопросы обеспечения безопасности беженцев.

Далипи пообещал, что все завершится хорошо, поскольку США — главный стратегический партнер Косово.

Ранее оппозиционный лидер Рамуш Харадинай заявил, что Косово должно предоставить убежище политическим беженцам из Афганистана.