Приштина, Сербия, 15 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 15 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 7953 образцов в крае выявили 1096 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 53 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 116 239 случаев заражения, 106 118 пациентов уже здоровы. 2278 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, четверо из них — 15 августа. Число активных случаев заражения составляет 7853.

Первую партию вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. По данным на 13 августа, в Косово произведено свыше 559 007 инъекций вакцины от коронавируса. Свыше 200 тысяч жителей края уже получили вторую дозу вакцины.

Жители Косово могут вакцинироваться, по своему выбору, препаратами Pfizer или AstraZeneca.