Тюмень, 15 августа, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 274 случая заражения коронавирусом. Об этом 15 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Pixabay.com Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 275 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 августа коронавирусом заразились 50 777 человек, выздоровел 45 941 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 16 августа в регионе скончались 1155 пациентов с COVID-19 (на 18 человек больше, чем днём ранее).