Берлин, 15 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Германии в возрасте 75 лет скончался выдающийся немецкий футболист Герд Мюллер. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Бавария».

(сс) Edoardo Busti Футбол

"Известие о смерти Герда Мюллера глубоко тронуло всех нас. Он — одна из величайших легенд в истории «Баварии», его достижения не имеют себе равных по сей день и навсегда останутся частью великой истории «Баварии» и всего немецкого футбола», — отметил генеральный директор клуба Оливер Кан.

В 2015 году стало известно, что Мюллер страдает болезнью Альцгеймера.

Напомним, Герд Мюллер выступал за немецкие клубы «ТСВ 1861 Нёрдлинген» и «Баварию». За первый забил 365 голов, за второй — 566 (в 607 матчах), он до сих пор является лучшим бомбардиром в истории бундеслиги.

В составе сборной Германии футболист становился чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1972 году.