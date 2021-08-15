Кабул, , 16:13 — REGNUM Эвакуация российского посольства в Кабуле не готовится — угрозы дипломатическому представительству России в Афганистане пока нет. Об этом сегодня, 15 августа, сообщила пресс-служба посольства России в Афганистане.

Кабул

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Напомним, что сегодня прежнее афганское правительство, сформированное американцами, фактически перестало существовать. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подошли к Кабулу и правительственные войска не стали им сопротивляться. Члены правительства и депутаты парламента бежали в Пакистан. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и по некоторым данным готовится покинуть страну.

Спешно отправленные в Кабул отряды американских войск эвакуируют все посольство США в Афганистане.

При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали, что не будут устраивать репрессии и «даруют прощение» всем тем, кто служил прежнему правительству.