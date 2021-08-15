Вашингтон, 15 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Американский грузовой корабль Cygnus доставил на Международную космическую станцию 3D-принтер для проведения серии экспериментов. Об этом сообщает портал Universe Today.

Дарья Антонова ИА REGNUM 3D принтер

Грузовой корабль Cygnus прибыл к МКС 12 августа. Он доставил на станцию грузы для обеспечения жизнедеятельности станции, а также материалы для научных исследований.

Среди доставленного оборудования также находится 3D-принтер для проекта Redwire Regolith Print. Этот проект направлен на изучение возможности использования реголита — лунного грунта — в качестве сырья для создания объектов по аддитивной технологии.

В американском аэрокосмическом агентстве NASA рассчитывают, что в случае успеха проекта подобные принтеры смогут использоваться при реализации лунной программы «Артемида». В частности, подобные установки должны помочь в строительстве лунной базы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году российские космонавты провели на МКС серию экспериментов с магнитным 3D-биопринтером.