Вашингтон, 15 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Видеостриминговая платформа кинокомпании Disney набирает подписчиков в 12 раз быстрее, чем сервис Netflix. Об этом сообщает CNBC.

Скриншот главной страницы Приложение Disney+

Во втором квартале 2021 года число подписчиков сервиса Disney+ (включая Hotsatr) выросло на 12,4 млн человек. Лидирующей на рынке видеостриминговых платформ компании Netflix за этот период удалось нарастить базу подписчиков только на 1 млн человек.

В первом квартале текущего года Disney также обошла Netflix по скорости прироста числа пользователей. За первые три месяца 2021 года число подписчиков Disney+ выросло на 9 млн, для Netflix этот показатель составил 4 млн.

По общему числу пользователей Disney+ всё ещё сильно отстаёт от Netflix. По состоянию на август насчитывается 209 млн подписчиков Netflix и 116 млн подписчиков сервиса от Disney.