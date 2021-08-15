Уфа, 15 августа, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Более 800 человек, в том числе 750 детей, эвакуировано из детского лагеря в связи с лесным пожаром в Башкирии. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Лесной пожар

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Сообщается, что днем 15 августа спасатели Абзелиловского района получили информацию о лесном пожаре, который вспыхнул в 1 км от детского лагеря «Горное ущелье», расположенного в деревне Зелёная Поляна. По тревоге были подняты 17 огнеборцев на 10 единицах техники.

«В целях обеспечения безопасности детей и персонала принято решение об эвакуации детского лагеря «Горное ущелье» (837 человек (750 детей, 87 персонал) в детский лагерь «Уральские Зори», который находится в 5,5 км. Эвакуация проведена 9 автобусами», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что населенному пункту и детскому лагерю пожар не угрожает. Данная ситуации находится на контроле у спасателей, функционирует оперативный штаб.