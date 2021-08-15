Манчестер, Великобритания, 15 августа, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Французский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен летом следующего года перейти в мадридскую команду «Реал». Об этом 15 августа сообщает Daily Star.

(сс) Антон Зайцев soccer.ru Поль Погба

По данным источника, 28-летний футболист собирается провести нынешний сезон в «МЮ», а следующим летом, когда закончится действие его контракта, перейти в статус свободного агента.

Также указывается, что игрок намерен в следующем году подписать контракт с «Реалом» и стать одним из наиболее громких приобретений мадридцев.

Отметим, в нынешнем сезоне Поль Погба сыграл в составе «МЮ» один матч и отметился в них четырьмя голевыми пасами.