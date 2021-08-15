Салехард, 15 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Северный широтный ход на Ямале будет строиться в том числе и за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании в Салехарде.

Пресс-служба губернатора ЯНАО На совещании по Северному широтному ходу (слева направо) уполномоченный президента в УФО Владимир Якушев, министр экономического развития РФ Максим Решетников, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Северный широтный ход позволит создать полноценный транспортный каркас в Арктической зоне России. Данная железнодорожная магистраль необходима для вывоза жидких углеводородов из регионов добычи и завоза грузов для освоения крупнейших нефтегазовых провинций.

«Сейчас обсуждаются вопросы финансирования проекта за счёт средств ФНБ. При этом проект сложный и очень капиталоёмкий. На сегодня он включает в себя и реконструкцию Северной железной дороги, участка Свердловской железной дороги. Это и средства Газпрома, это и мост, и концессия. Конечно, он создает большую дополнительную нагрузку на капитал «Российских железных дорог», — отметил министр экономического развития.

Отмечается, что ключевой элемент Северного широтного хода — совмещённый мост через Обь — будет строиться с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Губернатор Ямала подчеркнул, что в регионе всё готово к началу строительства.